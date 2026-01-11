Serie A 20ma giornata | Lecce-Parma 1-2

Nella 20ª giornata di Serie A, il Parma ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Lecce con il risultato di 2-1. La partita è stata segnata da un episodio chiave, con il Lecce in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Banda al 57’. Nonostante la pressione, i padroni di casa non sono riusciti a evitare la sconfitta.

14.28 Harakiri del Lecce in casa: il Parma passa 1-2 al 'Via del Mare', segnando due reti dopo che i salentini erano rimasti in dieci per il rosso a Banda al 57'. I ducali,reduci dal ko interno con l'Inter,salgono a 21 punti. Giallorossi alla seconda sconfitta interna dopo quella con la Roma: fermi a quota 17. Vantaggio lampo del Lecce: al 1', Banda rifinisce e Stulic finalizza in girata. Palo salentino di Maleh. Ripresa. Banda espulso per un intervento su Delprato. Il Parma la ribalta: autogol di Gabriel (64') e incornata di Pellegrino (72').

