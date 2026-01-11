Separazione delle carriere nasce a Salerno il Comitato per il Sì | Finalmente si cambia

A Salerno è stato presentato il Comitato per il Sì, impegnato nel sostegno alla riforma sulla separazione delle carriere. La proposta mira a garantire un maggior equilibrio tra i poteri dello Stato, ritenuto ormai indispensabile dai promotori. L'iniziativa si inserisce nel dibattito in vista del prossimo referendum, che potrebbe segnare un cambiamento importante nel sistema istituzionale italiano.

È stato presentato nella mattinata di ieri a Salerno il Comitato per il Sì in vista del referendum sulla separazione delle carriere, una riforma che i promotori definiscono ormai imprescindibile per ristabilire l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Sotto lo slogan “Finalmente si cambia”, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

