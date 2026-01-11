Senza carrozzina elettrica da oltre un mese | Evangelisti FdI presenta interrogazione in Regione
Evangelisti di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione in Regione riguardo alla perdita della carrozzina elettrica, danneggiata irreparabilmente durante un volo il 28 novembre. L’esponente politico sottolinea la lunga assenza di questo ausilio, fondamentale per la mobilità quotidiana, e chiede chiarimenti sulle responsabilità e sulle misure adottate per risolvere la situazione.
Da oltre un mese è rimasto senza carrozzina elettrica, dopo che è stata danneggiata irreparabilmente durante un volo aereo il 28 novembre. Protagonista della vicenda è una persona con disabilità motoria, che nonostante l’urgenza, non ha ancora ricevuto risposte concrete sulla sostituzione delle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: La Porta (Fdi) presenta un'interrogazione sul caso Manetti
Leggi anche: Guardie mediche chiuse a Natale, Sciotto presenta un'interrogazione: "La Regione chiarisca subito"
?Incendio nella notte a Ferentino, in fiamme una carrozzina elettrica per disabili: cinque persone in ospedale; I Leoni Sicani “ruggiscono” per l’inclusione: al via la corsa solidale su Dash to Charity 2025.
Senza carrozzina elettrica da oltre un mese: Evangelisti (FdI) presenta interrogazione in Regione - Il caso di una persona con disabilità motoria in Emilia- bolognatoday.it
Anziano su carrozzina elettrica investito e ucciso - 30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como), è morto dopo essere stato investito da un'auto in ... ansa.it
PROGETTIAMO AUTONOMIA. . Whill C2 è la nuova carrozzina elettrica smontabile che puoi portare sempre con te - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.