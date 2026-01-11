Senza carrozzina elettrica da oltre un mese | Evangelisti FdI presenta interrogazione in Regione

Evangelisti di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione in Regione riguardo alla perdita della carrozzina elettrica, danneggiata irreparabilmente durante un volo il 28 novembre. L’esponente politico sottolinea la lunga assenza di questo ausilio, fondamentale per la mobilità quotidiana, e chiede chiarimenti sulle responsabilità e sulle misure adottate per risolvere la situazione.

Da oltre un mese è rimasto senza carrozzina elettrica, dopo che è stata danneggiata irreparabilmente durante un volo aereo il 28 novembre. Protagonista della vicenda è una persona con disabilità motoria, che nonostante l'urgenza, non ha ancora ricevuto risposte concrete sulla sostituzione delle.

