Sempio | Sono un colpevole desiderato mi aspetto il rinvio a giudizio
Andrea Sempio ha commentato la sua posizione in merito all’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi, affermando di essere un “colpevole desiderato”. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante l’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo, nel contesto di un procedimento che lo vede coinvolto come indagato per il delitto avvenuto a Garlasco nel 2007.
" Sono un colpevole desiderato ". Così Andrea Sempio ha spiegato a Silvia Toffanin a Verissimo la sua posizione in merito all'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi che lo vede protagonista in quanto indagato per l'omicidio della giovane a Garlasco nel 2007. " C'è una storia giuridica abbastanza lineare. Poi c'è la parte mediatica, con tifoserie schierate. Questa storia è diventata una serie tv. Una parte ce l'ha con me, sono il colpevole desiderato. Nella vita di tutti i giorni non avverto odio. Sui social, invece, tantissimo. Quando escono notizie a me favorevoli, sui social si legge che 'c'è sotto qualcosa, c'è un trucco'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Delitto di Garlasco, Sempio in tv: “Mi aspetto il rinvio a giudizio. Sono il colpevole desiderato”
Leggi anche: Andrea Sempio a Verissimo: "Io? Un colpevole desiderato, mi aspetto il rinvio a giudizio"
Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: Sono un colpevole desiderato; La Cina punta su tecnologie IA sicure e affidabili entro il 2027; Meloni: Trump non attaccherà Groenlandia, Ue parli con Russia; Doppio sciopero Trenord: possibili disagi.
Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: "Sono un colpevole desiderato" - Ci aspettiamo il rinvio a giudizio nel senso di arrivare ad un'udienza preliminare". adnkronos.com
Sempio: "Sono un colpevole desiderato, mi aspetto il rinvio a giudizio" - L'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine ammette a Verissimo di pensare al processo: "Ci aspettiamo di arrivare ad un'udienza preliminare, poi si vedrà" ... ilgiornale.it
Garlasco, Sempio: “Sono un colpevole desiderato, mi aspetto un rinvio a giudizio” - Indagato in concorso per la morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007: «Quando escono notizie a me favorevoli, sui social si legge che c'è sotto qualcosa. msn.com
Errori nelle trascrizioni, cosa diceva davvero #Sempio: "Sono dalla nostra..." #garlasco x.com
"Ovviamente, non è un bel periodo, ovviamente ci sono forze che ce la stanno mettendo tutta per abbattermi” Ad innervosire Sempio è la formazione di vere e proprie tifoserie che si sono formate nel pubblico sul diritto di Garlasco: “Anche se non verrà fuori un - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.