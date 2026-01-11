Andrea Sempio ha commentato la sua posizione in merito all’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi, affermando di essere un “colpevole desiderato”. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante l’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo, nel contesto di un procedimento che lo vede coinvolto come indagato per il delitto avvenuto a Garlasco nel 2007.

" Sono un colpevole desiderato ". Così Andrea Sempio ha spiegato a Silvia Toffanin a Verissimo la sua posizione in merito all'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi che lo vede protagonista in quanto indagato per l'omicidio della giovane a Garlasco nel 2007. " C'è una storia giuridica abbastanza lineare. Poi c'è la parte mediatica, con tifoserie schierate. Questa storia è diventata una serie tv. Una parte ce l'ha con me, sono il colpevole desiderato. Nella vita di tutti i giorni non avverto odio. Sui social, invece, tantissimo. Quando escono notizie a me favorevoli, sui social si legge che 'c'è sotto qualcosa, c'è un trucco'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sempio: "Sono un colpevole desiderato, mi aspetto il rinvio a giudizio"

