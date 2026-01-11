Sempio si commuove a Verissimo | Ci aspettiamo un rinvio a giudizio ma mi piacerebbe dare ai miei un nipotino

Andrea Sempio, tornato recentemente in televisione, è al centro di una nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, di cui è l’unico indagato. Durante l'intervista a Verissimo, Sempio ha espresso il suo desiderio di diventare padre, pur riconoscendo la possibilità di un rinvio a giudizio. Questa vicenda giudiziaria continua a suscitare attenzione, evidenziando la complessità di un caso ancora aperto.

