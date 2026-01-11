Sei arrogante | Cuccarini e Pettinelli durissime contro Flavia Scoppia la lite ad Amici 25

Durante la trasmissione Amici 25, si è verificato un acceso confronto tra le insegnanti Cuccarini e Pettinelli, che hanno criticato duramente Flavia, eliminata nel corso della gara. Zerbi ha messo in discussione la coerenza dei professori, scatenando una discussione intensa. La tensione è aumentata con l’intervento di Plasma, mentre la sfida esterna ha portato all’eliminazione di Anna. Un episodio che ha mostrato le tensioni interne alla scuola.

Zerbi attacca la coerenza dei professori dopo l'eliminazione della cantante. In studio volano parole pesanti e nella discussione interviene anche Plasma mentre la sfida esterna costa il posto ad Anna. Nella nuova puntata di Amici 25 condotta da Maria De Filippi, il clima si fa rovente con un doppio addio che ha sconvolto la classe. Oggi 11 gennaio, la ballerina Anna è stata costretta ad abbandonare la scuola dopo aver perso la sfida contro l'esterna Kiara. Ma il vero terremoto è scoppiato con l'eliminazione di Flavia: Anna Pettinelli le ha tolto definitivamente la maglia. Il Verdetto di Andrea Alemanno A decidere le sorti della competizione di ballo è stato il giudice esterno Andrea Alemanno di World of Dance Italy, chiamato a valutare il talento di Anna contro quello della sfidante . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Sei arrogante": Cuccarini e Pettinelli durissime contro Flavia. Scoppia la lite ad Amici 25 Leggi anche: Amici 25, Anna Pettinelli affronta Flavia: "Sei ossessionata dalla perfezione" (VIDEO) Leggi anche: Amici 25, Opi e Flavia contro Anna Pettinelli. La richiesta alla produzione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli ad Amici 25: “Non puoi cambiare le regole”/ E interrompe la sfida - Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli ad Amici 25: "Non puoi cambiare le regole, pensa ai tuoi allievi! ilsussidiario.net Amici 25, Lorella Cuccarini: "Con Anna Pettinelli discutiamo perché abbiamo gusti diversi. Maria? Una grande donna" - La showgirl più amata dagli italiani, Lorella Cuccarini, ha fatto un bilancio della sua lunga carriera e svelato qualche retroscena circa il suo arrivo nella scuola di Amici, il talent show di Maria ... comingsoon.it ha ragione Lorella Cuccarini a ritenere Flavia arrogante e poco umile - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.