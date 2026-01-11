Sei affascinanti itinerari da non perdere vicini e lontani a partire da marzo Vi aspettiamo!

Scopri i nostri itinerari di viaggio, pensati per esplorare luoghi vicini e lontani a partire da marzo. Dal grande Nord alla penisola arabica, dall’Oriente all’Italia meridionale, iO Donna propone un programma vario e approfondito, ideale per chi desidera scoprire nuove destinazioni con serenità e curiosità. Un viaggio alla scoperta di culture, paesaggi e tradizioni, per arricchire il proprio cammino personale.

I l grande Nord, la penisola arabica, l’Oriente e poi l’Italia meridionale. Per i prossimi mesi, iO Donna ha preparato un programma di viaggi ricco e diversificato, adatto a tutti i gusti. Il decollo più atteso dell’anno: Babbo Natale ha appena lasciato la Lapponia X Leggi anche › I viaggi di iO Donna, un 2026 in giro per il mondo Prima meta la Lapponia finlandese (21-26 marzo) in compagnia della nostra giornalista Justine Bellavita. Si arriva a Helsinki e da lì si sale verso i paesaggi artici: faremo una gita in una slitta trainata dagli husky per scoprire la natura innevata e incontrare le renne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

