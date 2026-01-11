Segreti di famiglia 3 anticipazioni dal 12 al 16 gennaio | Ceylin riceve un biglietto minatorio

Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 12 al 16 gennaio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione. Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 16 gennaio. Ilgaz prova a convincere Necla a collaborare con la polizia, ma lei si rifiuta e lascia la procura proclamandosi innocente. Per il procuratore capo tuttavia, i grattacapi non sono finiti: poco dopo Ceylin gli mostra infatti un biglietto minatorio ricevuto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

