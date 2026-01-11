Segnali di difficoltà a scuola | a Treviglio un convegno per supportare famiglie e insegnanti

Il convegno “Segnali di difficoltà a scuola” si svolgerà a Treviglio, il 13 gennaio, al Teatro Nuovo. L’evento, rivolto a famiglie e insegnanti, intende approfondire i segnali di disagio scolastico e promuovere una collaborazione efficace tra scuole e Servizio Sociale per tutelare i minori e favorire il benessere comune. L’incontro si terrà dalle 17 alle 19 e rappresenta un’occasione di confronto e supporto.

Treviglio. Martedì 13 gennaio, dalle 17 alle 19, al Teatro Nuovo di piazza Garibaldi si terrà il convegno "Segnali di difficoltà a scuola: il vademecum come ponte operativo", dedicato alla collaborazione tra scuole e Servizio Sociale per la tutela dei minori e il bene comune. In apertura del convegno, dopo i saluti istituzionali, l'intervento della Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Treviglio, la dottoressa Nicoletta Sudati. Tra i relatori principali figurano il dottor Riccardo Bettiga, Garante per la tutela dei minori e delle fragilità della Regione Lombardia, e la dottoressa Giulia Ghezzi, già vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia.

