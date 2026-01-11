Segnalazioni | Perchè il Postamat di San Giovanni Galermo è spesso fuori servizio?
Il Postamat di San Giovanni Galermo, situato nel quartiere, viene frequentemente segnalato come fuori servizio. Gli utenti riscontrano problemi come sportello inattivo, assenza di contante o indicazioni di indisponibilità. Questa situazione limita l’accesso ai servizi bancari automatici per i residenti, creando disagi nelle operazioni quotidiane. La frequente inattività del Postamat solleva la domanda sulle cause di questi malfunzionamenti e sulle possibili soluzioni adottate da Poste Italiane.
I residenti nel quartiere San Giovanni Galermo segnalano il malfunzionamento ricorrente dello sportello bancomat di Poste Italiane, spesso fuori servizio, privo di contante o indicato come non disponibile. La problematica è stata più volte segnalata all’associazione dei consumatori Consitalia e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Catania, San Giovanni Galermo: arrestato spacciatore di cocaina a domicilio
Leggi anche: Controllo del territorio a Gravina di Catania e San Giovanni Galermo, numerose sanzioni
Il Tondo Gioeni è un punto nevralgico per la viabilità cittadina perché unisce il centro di Catania con l’hinterland, proprio per questo è fulcro di continue segnalazioni - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.