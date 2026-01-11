sedici milioni nel piano triennale per la zona sportiva e la scuola

Nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale, sono previste importanti risorse per la zona sportiva e la scuola media, per un totale di 16 milioni di euro. Gli investimenti, destinati rispettivamente nel 2027 e nel 2028, evidenziano l’impegno del Comune nel potenziamento delle infrastrutture educative e sportive, con una pianificazione che mira a migliorare i servizi per i cittadini nel medio termine.

Nel programma triennale delle opere pubbliche, approvato dal consiglio comunale con i voti della maggioranza di centrosinistra, fanno la parte del leone come entità dell’investimento, la zona sportiva e la nuova scuola media con importi ingenti, di 16milioni di euro, collocati come previsione nel secondo e nel terzo anno, cioè nel 2027 e nel 2028. Sono finanziamenti ancora da reperire e che l’amministrazione comunale spera di intercettare dai vari bandi regionali, nazionali ed europei secondo una linea, quella della progettazione e della ricerca di contributi esterni, più volte esposta dal sindaco di Montale Ferdinando Betti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

