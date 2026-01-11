Se questa volta crollano davvero gli ayatollah | i 4 scenari per il futuro dell' Iran

L’Iran si trova di fronte a un momento storico, con la possibile fine del regime di Khamenei. Per la prima volta da quasi quarant’anni, si aprono diversi scenari per il futuro del paese. Questo articolo analizza quattro ipotesi principali, evidenziando le implicazioni di una possibile transizione di potere e i possibili sviluppi politici e sociali.

Si è saldata la protesta in Iran. Perché stavolta può davvero far male agli Ayatollah - È la prima volta che i commercianti esasperati dalla crisi economica si uniscono ai giovani ingabbiati dalle restrizioni sociali. huffingtonpost.it

