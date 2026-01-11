Se il tormentone pubblicitario non è preciso | Poltronesofà multata dall’Antitrust un milione di euro per sconti ingannevoli

Poltronesofà è stata multata dall’Antitrust con un'ammenda di un milione di euro per pratiche pubblicitarie ingannevoli relative a sconti e promozioni. L’autorità di tutela dei consumatori ha rilevato che alcune comunicazioni del marchio non corrispondevano alla realtà delle offerte, evidenziando l’importanza di trasparenza e correttezza nelle strategie di marketing. Questa decisione sottolinea la necessità di un'informazione chiara e affidabile per gli acquisti dei consumatori.

Il celebre marchio Poltronesofà è finito nuovamente nel mirino dell' Antitrust, l'autorità che protegge noi consumatori dai trucchi del mercato. L'azienda è stata punita con una sanzione di un milione di euro a causa di pubblicità giudicate ingannevoli. Secondo l'indagine, i prezzi super scontati che vediamo continuamente in TV, alla radio e sui social non erano vere occasioni, ma il risultato di una strategia studiata a tavolino per farci credere di fare un affare irripetibile. Il meccanismo contestato è quello del cosiddetto "prezzo pieno" mai esistito. In pratica, Poltronesofà pubblicizzava i divani mostrando un prezzo alto sbarrato e uno scontatissimo accanto.

