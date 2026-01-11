Se il tormentone pubblicitario non è preciso | Poltronesofà multata dall’Antitrust un milione di euro per sconti ingannevoli

Da cultweb.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poltronesofà è stata multata dall’Antitrust con un'ammenda di un milione di euro per pratiche pubblicitarie ingannevoli relative a sconti e promozioni. L’autorità di tutela dei consumatori ha rilevato che alcune comunicazioni del marchio non corrispondevano alla realtà delle offerte, evidenziando l’importanza di trasparenza e correttezza nelle strategie di marketing. Questa decisione sottolinea la necessità di un'informazione chiara e affidabile per gli acquisti dei consumatori.

Il celebre marchio Poltronesofà è finito nuovamente nel mirino dell’ Antitrust, l’autorità che protegge noi consumatori dai trucchi del mercato. L’azienda è stata punita con una sanzione di un milione di euro a causa di pubblicità giudicate ingannevoli. Secondo l’indagine, i prezzi super scontati che vediamo continuamente in TV, alla radio e sui social non erano vere occasioni, ma il risultato di una strategia studiata a tavolino per farci credere di fare un affare irripetibile. Il meccanismo contestato è quello del cosiddetto “prezzo pieno” mai esistito. In pratica, Poltronesofà pubblicizzava i divani mostrando un prezzo alto sbarrato e uno scontatissimo accanto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

se il tormentone pubblicitario non 232 preciso poltronesof224 multata dall8217antitrust un milione di euro per sconti ingannevoli

© Cultweb.it - Se il tormentone pubblicitario non è preciso: Poltronesofà multata dall’Antitrust, un milione di euro per sconti ingannevoli

Leggi anche: Poltronesofà, multa da 1 milione dall’Antitrust per sconti ingannevoli

Leggi anche: Poltronesofà multata dall'Antitrust per un milione di euro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.