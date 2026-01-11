Recentemente, in Turchia, Can Yaman è stato fermato durante un'operazione antidroga che ha coinvolto diversi locali. Tuttavia, il suo preparatore atletico Emiliano Novelli ha commentato che l’attore non assume droghe, sottolineando come il suo ritmo di lavoro per il ruolo di Sandokan fosse troppo intenso per permettersi sostanze di questo tipo, limitandosi a bere acqua durante le prove.

Di ieri 10 gennaio la notizia del fermo di Can Yaman in Turchia, un fermo avvenuto nel corso di un’operazione antidroga con blitz in nove locali. L’attore – molto noto in Italia per la nuova versione di Sandokan (oltre che per altre serie tv) – è stato rilasciato dopo la sua testimonianza agli inquirenti. E al Messaggero oggi 11 gennaio parla il preparatore atletico Emiliano Novelli che si occupa di allenare gli attori per quelle scene che richiedono una certa forma fisica. Novelli, che ha allenato Yaman proprio per Sandokan, spiega di avere “appreso dalle agenzie” dell’arresto e aggiunge: “ Mi sembra impossibile che faccia uso di droga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se Can Yaman assume droghe? Impossibile, non avrebbe mai retto il ritmo della preparazione per Sandokan. Davanti a me non prendeva nemmeno integratori, solo acqua”: parla il preparatore atletico Emiliano Novelli

Leggi anche: «Can Yaman si droga? Non avrebbe retto gli allenamenti per Sandokan, me ne sarei accorto. Non ha mai preso nemmeno un integratore»

Leggi anche: Parla Franceschi, ex preparatore atletico della Roma: “Mancano giocatori antifragili”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Can Yaman rilasciato dopo arresto in Turchia in indagine anti droga; Arrestato e rilasciato a Istanbul Can Yaman, l'accusa: traffico e consumo di droga; Can Yaman arrestato e rilasciato in Turchia per presunto traffico e consumo di droghe partecipa a C'è posta per te ed è la sorpresa di nonna Fina; Can Yaman è stato rilasciato dopo l’arresto in Turchia con le accuse di traffico e consumo di droga.

“Se Can Yaman assume droghe? Impossibile, non avrebbe mai retto il ritmo della preparazione per Sandokan. Davanti a me non prendeva nemmeno integratori, solo acqua”: parla ... - Emiliano Novelli, preparatore atletico di Can Yaman per Sandokan: "Impossibile che prenda droghe, non avrebbe retto il ritmo" ... ilfattoquotidiano.it