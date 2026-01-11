Se adesso te ne vai | Massimo Di Cataldo con e i suoi 30 anni di emozioni
Mercoledì 14 gennaio alle ore 21.00, il Teatro Dehon di Bologna ospiterà Massimo Di Cataldo in occasione del suo tour invernale
Mercoledì 14 gennaio ore 21.00 farà tappa al Teatro Dehon di Bologna Massimo Di Cataldo per il suo tour invernale "30 anni di emozioni", presentato in occasione dei suoi oltre 30 anni di carriera. La serata che celebra la storica “Se adesso te ne vai” con la quale Massimo Di Cataldo si consacrò. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
