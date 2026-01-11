Scuola nuovo dirigente Tagliaferri | Qui gruppi competenti e motivati Al lavoro con serenità

Luciano Tagliaferri, nuovo dirigente scolastico, sottolinea l’importanza di un team competente e motivato. Con un approccio sereno, si impegna a favorire un ambiente di lavoro positivo e collaborativo. La sua esperienza nel contatto diretto con studenti e giovani rappresenta un punto di forza per affrontare le sfide del sistema scolastico, promuovendo un’educazione di qualità e un dialogo aperto con tutte le componenti della comunità scolastica.

Stava uscendo dalla Consulta dei giovani, il mondo di Luciano Tagliaferri, quello a contatto diretto con gli studenti, con le loro domande, le aspettative, le inquietudini. E poi via, di corsa in provveditorato. La nuova vita di Tagliaferri, da poco nominato direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Ma non solo. Perché oggi Tagliaferri esercita anche il potere sostitutivo di dirigente scolastico provinciale per Arezzo e Siena. Tagliaferri, che cosa è successo? "È successo che la scuola non può permettersi vuoti, nemmeno temporanei. Gli incarichi di Arezzo e Siena erano annuali e sono scaduti il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

