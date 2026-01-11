Scudetto addio! Fiorentina-Milan 1-1 | avete vinto finti tifosi

Il pareggio tra Fiorentina e Milan, conclusosi 1-1, complica ulteriormente le possibilità di conquista dello Scudetto per entrambe le squadre. La partita ha mostrato equilibrio in campo, ma per le aspirazioni di campionato, questo risultato rappresenta un passo indietro. La stagione si avvicina alla sua fase decisiva, e ogni punto diventa fondamentale per le squadre in corsa.

Fiorentina-Milan 1-1, un pareggio che probabilmente ci taglia le gambe per lo Scudetto, ormai complicatissimo. Il commento nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Scudetto addio! Fiorentina-Milan 1-1: avete vinto, finti tifosi Leggi anche: Florenzi: “Lo Scudetto col Milan l’abbiamo vinto perché siamo usciti dalla Champions” Leggi anche: Di Canio: “Il Milan ha vinto l’ultimo scudetto con dirigenti Italiani. La Juventus deve…” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie A al bivio: Inter-Napoli vuol dire scudetto, il Milan a Firenze osserva interessato; Magico campione, trasformò i sogni viola in realtà: 23 anni fa ci ha lasciato Julinho; Verso Fiorentina-Milan, ultime e probabili formazioni: novità a centrocampo; Scudetto aperto: Inter, Napoli e Milan nella volata decisiva. Fiorentina-Milan 1-1, pagelle: altro segnale da Christopher Nkunku, Moise Kean non incide. Pietro Comuzzo in gol, Christian Pulisic giocatore totale - Il Milan di Massimiliano Allegri esce dal Franchi con un punto conquistato in pieno recupero dopo essere andato in svantaggio. eurosport.it

La Fiorentina si mangia le mani, il Milan di Allegri si salva per la seconda volta di fila al 90' (1-1 a Firenze) - La Fiorentina va in vantaggio con Comuzzo, il piano di Allegri dei sei cambi sicuramente non ha pagato poi così tanto nel secondo tempo. ilnapolista.it

Fiorentina-Milan risultato 1-1: Nkunku salva Allegri al 90' ma i rossoneri rallentano ancora - Dopo il pareggio con il Genoa, un'altra pericolante costa caro al Milan che a Firenze pareggia, colpito da Comuzzo e salvato dal panchinaro Nkunku. msn.com

ADDIO SCUDETTO ? FIORENTINA-MILAN 1-1 ?? AVETE VINTO, FINTI TIFOSI ?

#Florenzi rivela sull’addio alla #Roma e sullo Scudetto col #Milan Ecco cosa ha detto x.com

Florenzi rivela sull’addio alla Roma e sullo Scudetto col Milan Ecco cosa ha detto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.