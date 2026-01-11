Stiamo per tornare nel mondo ad alto tasso di ansia di Ghostface. Preparatevi ad urlare!. I canali ufficiali hanno rilasciato il trailer ufficiale, dopo che a fine 2025 avevano soltanto dato un assaggio del nuovo capitolo Scream 7, con un breve teaser. Adesso la paura della maschera bianca è reale. Scopriamo la trama del film e la data d’uscita nei cinema italiani. Il passato che bussa alla porta. E’ ormai ufficiale che nel cast del film faccia il suo ritorno l’attrice Neve Campbell, ancora una volta nei panni di Sidney Prescott. Ghostface non dimentica e torna a scricchiolare sui pavimenti delle case di questo nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 'Scream 7': il trailer ufficiale e la data d'uscita

SCREAM 7 TRAILER CLASSIFICATO E IN ARRIVO

