Scontro sul Cpa Firenze Sud Poli risponde a Torselli | Ha valenza sociale benefici per la collettività Legalità e giustizia non sempre coincidono
Nel contesto delle recenti discussioni sul Cpa Firenze Sud, Poli interviene rispondendo a Torselli, evidenziando il valore sociale e i benefici per la collettività di questa struttura. La disputa mette in luce come, nel dibattito pubblico, legalità e giustizia possano non sempre coincidere, evidenziando le profonde divergenze tra le posizioni politiche sulla gestione e il ruolo del centro sociale di via Villamagna.
Continua il botta e risposta politico attorno al Cpa Firenze Sud di via Villamagna, centro sociale nato all’interno di uno stabile occupato e da tempo al centro delle polemiche tra destra e sinistra cittadina. Dopo la nota diffusa dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Torselli e dal. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: La scienza dimostra che monogamia sociale e genetica non sempre coincidono, ma sopratutto che la fedeltà non è una questione di DNA
Leggi anche: Cacciano e Razzano (Pd): “Piena adesione al manifesto di ‘Libera’ per una Campania della legalità e della giustizia sociale”
A lezione di ’resistenza’. L’avvocato in casa Cpa: “La fuga? Meglio evitare. Rischi il reato di lesioni”; Offese e minacce su Facebook, il consigliere Chelli (Fdi) querela: Critiche sì, ma a tutto c'è un limite; E’ cominciata di nuovo la caccia alle streghe.
Scontro diplomatico dopo la sospensione dello spettacolo al Maggio dei due artisti considerati vicino allo zar. L’ambasciata russa: “Limitazione alla sovranità culturale dell’Italia”. Il ministero ucraino: “Grazie Firenze” - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.