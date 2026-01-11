Scontro sul Cpa Firenze Sud Poli risponde a Torselli | Ha valenza sociale benefici per la collettività Legalità e giustizia non sempre coincidono

Nel contesto delle recenti discussioni sul Cpa Firenze Sud, Poli interviene rispondendo a Torselli, evidenziando il valore sociale e i benefici per la collettività di questa struttura. La disputa mette in luce come, nel dibattito pubblico, legalità e giustizia possano non sempre coincidere, evidenziando le profonde divergenze tra le posizioni politiche sulla gestione e il ruolo del centro sociale di via Villamagna.

