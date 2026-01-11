Scivola nel lago si rompe le costole e si perfora un polmone 63enne rischia la vita per salvare un uomo

Un incidente sul lungolago di Como ha coinvolto un uomo di 63 anni, Salvatore Samale, che ha rischiato la vita per salvare un altro. Durante la caduta in acqua, si è rotto le costole e si è perforato un polmone, evidenziando il suo gesto di grande coraggio. Il video dell’intervento ha fatto rapidamente il giro dei social, portando attenzione sulla sua eroica azione di salvataggio.

