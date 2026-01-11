Scivola nel lago si rompe le costole e si perfora un polmone 63enne rischia la vita per salvare un uomo
Un incidente sul lungolago di Como ha coinvolto un uomo di 63 anni, Salvatore Samale, che ha rischiato la vita per salvare un altro. Durante la caduta in acqua, si è rotto le costole e si è perforato un polmone, evidenziando il suo gesto di grande coraggio. Il video dell’intervento ha fatto rapidamente il giro dei social, portando attenzione sulla sua eroica azione di salvataggio.
Ha fatto il giro dei social il video di un salvataggio avvenuto sul lungolago di Como. Protagonista, Salvatore Samale, 63enne residente a Olgiate Comasco, ma originario di Torremaggiore. Attualmente, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna, dopo essere scivolato in acqua lungo la scalinata ghiacciata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
