Sciopero taxi del 13 gennaio stop di 24 ore in tutta Italia | i motivi

Il 13 gennaio 2026, i taxi italiani si fermeranno per 24 ore, dalle 00:00 alle 24:00, causando possibili disagi negli spostamenti urbani e verso aeroporti e stazioni. L’Umbria sarà l’unica regione esclusa dallo sciopero. Questa protesta riguarda motivi specifici legati alle condizioni del settore e alle richieste dei taxi. È importante pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare inconvenienti durante questa giornata.

Martedì 13 gennaio 2026 i taxi in tutta Italia si fermeranno per 24 ore, dalle 00:00 alle 24:00. L’ Umbria è l’unica regione esclusa dallo sciopero, che promette di paralizzare gli spostamenti urbani e i trasferimenti verso aeroporti e stazioni, creando disagi significativi per i cittadini. A proclamare la mobilitazione è un fronte amplissimo e trasversale di sigle sindacali e associative, unite contro quello che definiscono “l’ingresso aggressivo di multinazionali private” nel settore. Le ragioni dello sciopero. Aderiscono allo sciopero ben 18 organizzazioni, tra cui Filt Cgil Taxi, Ugl Taxi, Usb Taxi, Uritaxi, Fedartaxi Cisal, Satam, Unione Artigiani, Claai e Orsa taxi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

