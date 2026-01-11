Sciopero nazionale dei taxi garantiti solo i servizi essenziali
Il prossimo martedì 13 gennaio, dalle 8 alle 22, si terrà uno sciopero nazionale dei taxi, con conseguenti ripercussioni sui servizi di trasporto pubblico. Sono garantiti esclusivamente i servizi essenziali. Si consiglia di pianificare con anticipo gli spostamenti e di verificare eventuali alternative di mobilità disponibili in città durante questa giornata.
Disagi annunciati anche in città durante lo sciopero nazionale dei taxi, proclamato dalle 8 alle 22 di martedì 13 gennaio. I sindacati e le associazioni di categoria prevedono un'alta adesione dei conducenti. Radiotaxi Trieste, il servizio attivo in città, ha diramato una nota in cui informa che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
