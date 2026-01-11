Sci freestyle Australia e Cina dettano legge in gara-1 negli aerials a Lake Placid

La prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di aerials si è conclusa a Lake Placid, con Australia e Cina in evidenza nelle competizioni di sci freestyle. La giornata inaugurale ha visto confronti intensi e performace di alto livello, segnando l'inizio di una stagione che promette sfide interessanti per gli atleti di questa disciplina olimpica.

Si è appena conclusa la giornata inaugurale della quarta e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di aerials, specialità olimpica dello sci freestyle. Sulle nevi americane di Lake Placid è andato in scena oggi il primo dei due eventi individuali previsti, con il secondo che si svolgerà domani come recupero della competizione cancellata a Deer Valley. La finale maschile ha visto il successo del cinese Xindi Wang, che ha totalizzato 103.50 punti nell'ultimo salto precedendo sul podio l'ucraino Yan Havriuk (94.12) ed il connazionale Qi Guangpu (94.12). Quarta vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore per il trentenne asiatico, che resta però aritmeticamente fuori dalla lotta per la Sfera di Cristallo.

