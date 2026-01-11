Sci alpino oggi in TV dove vedere il Super G a Zauchensee e lo Slalom ad Adelboden | orari e programma
Oggi, domenica 11 gennaio 2026, si svolgono due appuntamenti di Coppa del Mondo di sci alpino. Il Super G femminile si tiene a Zauchensee, in Svizzera, mentre lo Slalom maschile si disputa ad Adelboden, in Austria. Ecco le informazioni su orari e programmi per seguire le gare in televisione e online.
Oggi domenica 11 gennaio 2026 doppio appuntamento di Coppa del Mondo di sci. Super G femminile a Zauchensee, in Svizzera, mentre gli uomini sono di turno in Austria, per lo Slalom ad Adelboden. Dirette in chiaro sui canali Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oggi altro appuntamento con lo sci alpino. Lo slalom uomini è in diretta sui nostri canali x.com
