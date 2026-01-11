Sci alpinismo | sono valtellinesi i campioni italiani della Sprint Race

Gli atleti valtellinesi si sono distinti ai campionati italiani di sci alpinismo, vincendo la Sprint Race a San Martino di Castrozza. La gara, valida per la categoria Assoluti, ha confermato la solidità delle squadre locali, che continuano a rappresentare un punto di riferimento nel panorama nazionale dello sci alpinismo. Questi risultati testimoniano l’impegno e la livello competitivo degli atleti della regione.

Gli atleti valtellinesi si confermano ai vertici dello sci alpinismo italiano. Sprint raceIeri a San Martino di Castrozza, infatti, si è disputata la Sprint Race valida per i campionati italiani e a primeggiare, nella gara riservata alla categoria Assoluti, sono stati proprio due atleti della.

