Schlein silurata | chi c' era alla cena di Natale a casa Prodi per farla fuori

Durante la cena di Natale a casa Prodi si sono concentrate discussioni interne alla sinistra italiana, con alcuni esponenti che avrebbero espresso riserve sulla leadership di Elly Schlein. La riunione ha evidenziato tensioni tra i moderati del campo largo, riflettendo le sfide e le divisioni all’interno delle opposizioni in vista delle prossime scadenze politiche.

Tanti auguri, sì, ma a Elly Schlein. Acque agitate a sinistra, soprattutto tra i moderati del campo largo, che proprio non ci stanno a rassegnarsi all'idea che il candidato premier delle opposizioni debba essere la segretaria del Partito democratico. E così da tempo sono partite le grandi manovre per trovare una exit strategy e individuare un nome buono come anti-Meloni per Palazzo Chigi. Un retroscena de L'Espresso entra a piedi uniti nella questione fornendo anche il "luogo del delitto": " Bologna, prima di Natale. Cena di auguri e propositi per il nuovo anno, nientemeno che a casa di Romano Prodi.

