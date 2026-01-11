Schianto nella notte a Garlate | soccorso un giovane

Nella notte a Garlate, si è verificato uno schianto sulla Sp72, con un veicolo che è uscito di strada e si è scontrato contro un muretto del marciapiede, danneggiando anche una tubatura del gas. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza a un giovane coinvolto nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla situazione della tubatura danneggiata.

Incidente nella notte lungo la Sp72 a Garlate dove un'auto che è uscita di strada andando a schiantarsi contro il muretto del marciapiede, colpendo anche una tubatura del gas. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 2.30 di domenica 11 gennaio in via Statale e subito è scattato l'allarme.

