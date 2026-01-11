Scherma straripanti le fiorettiste azzurre ad Hong Kong! Terzo successo di fila in Coppa del Mondo

Le fiorettiste italiane si sono imposte a Hong Kong, conquistando la vittoria nella gara a squadre della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026. È il terzo successo consecutivo per le atlete azzurre, che si confermano tra le migliori nel panorama internazionale. La prestazione dimostra ancora una volta la forza e la costanza del movimento di scherma italiano a livello mondiale.

Semplicemente straripanti. Le fiorettiste azzurre sbancano Hong Kong e conquistano la prima posizione nella gara a squadre valida per la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma. Prestazione da outstanding per le nostre ragazze, capaci di dettare legge dall'inizio alla fine, ultimo atto compreso. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini hanno cominciato il loro percorso agli ottavi di finale, avendo la meglio sulla squadra degli Atleti Neutrali per 45-23. Poi, ai quarti, le nostre ragazze hanno disputato l'incontro più impegnativo della giornata, superando l'Ungheria per 42-45 in un vìs-a-vìs che sembrava quasi compromesso, salvo essere raddrizzato a tre assalti dalla fine da Favaretto, capace di portarsi a -1 dalle avversarie lasciando poi spazio ad Errigo che, contro Kondricz, ha trovato la sterzata decisiva mettendo a referto tre punti di vantaggio poi egregiamente difesi da Volpi.

