Scherma il Salento sul tetto d’Europa | Carola Calogiuri vince la Coppa del Danubio U17

Carola Calogiuri, atleta delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, si è distinta nella Coppa del Danubio U17 a Samorin, conquistando un importante risultato per il Salento. La vittoria nella gara a squadre rappresenta un passo significativo nel percorso verso i Campionati Europei U17, evidenziando il talento e l’impegno degli atleti locali. Un riconoscimento che sottolinea la crescita della scherma nella regione e il valore delle giovani promesse italiane.

