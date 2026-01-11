Scherma il Salento sul tetto d’Europa | Carola Calogiuri vince la Coppa del Danubio U17
Carola Calogiuri, atleta delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, si è distinta nella Coppa del Danubio U17 a Samorin, conquistando un importante risultato per il Salento. La vittoria nella gara a squadre rappresenta un passo significativo nel percorso verso i Campionati Europei U17, evidenziando il talento e l’impegno degli atleti locali. Un riconoscimento che sottolinea la crescita della scherma nella regione e il valore delle giovani promesse italiane.
BRINDISI – Grande orgoglio per il Salento grazie a Carola Calogiuri, atleta salentina delle Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, protagonista assoluta della Coppa del Danubio U17 nella gara a squadre del circuito europeo, disputata a Samorin e valida per la selezione ai Campionati Europei U17, in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Scherma, la brindisina Calogiuri medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo U17
Leggi anche: Coppa del Mondo Under 17 a Udine: Sobus vince, tre azzurre sul podio. Domani i Giovani in diretta su Assalto – La TV della Scherma
In Salento denunciati due uomini che si sono sfidati con un coltello e un bastone fuori dall’abitazione dell’anziana - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.