scherma i fiorettisti azzurri deludono a parigi vittoria per hong kong

Durante la tappa di Parigi di Coppa del Mondo di scherma, i fiorettisti italiani hanno ottenuto risultati al di sotto delle aspettative, mentre la squadra di Hong Kong si è distinta conquistando la vittoria. Un evento che evidenzia le sfide e le dinamiche attuali nel panorama internazionale della scherma.

Fa festa Hong Kong nella prova a squadre di fioretto maschile nella prestigiosa tappa di Coppa del Mondo a Parigi. Gli asiatici hanno trionfato in finale contro gli Stati Uniti per 45-38 con Choi Chun Yin Ryan che si è preso la rivincita su Alexander Massialas, che ieri lo aveva battuto nella gara individuale. Una domenica invece davvero brutta per l’Italia, che è uscita a sorpresa con larghissimo anticipo. Al terzo posto ha concluso il Giappone, che ha superato la Francia con il punteggio di 45-29. In semifinali i nipponici avevano perso il derby asiatico con Hong Kong per 45-32, mentre i transalpini erano stato sconfitti dagli Stati Uniti per 45-38. 🔗 Leggi su Oasport.it

