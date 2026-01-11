Scherma i fiorettisti azzurri deludono a Parigi Vittoria per Hong Kong
Durante la tappa di Parigi di Coppa del Mondo di scherma, i fiorettisti italiani hanno ottenuto risultati al di sotto delle aspettative, mentre la squadra di Hong Kong si è distinta conquistando la vittoria. Un evento che evidenzia le sfide e le dinamiche attuali nel panorama internazionale della scherma.
Fa festa Hong Kong nella prova a squadre di fioretto maschile nella prestigiosa tappa di Coppa del Mondo a Parigi. Gli asiatici hanno trionfato in finale contro gli Stati Uniti per 45-38 con Choi Chun Yin Ryan che si è preso la rivincita su Alexander Massialas, che ieri lo aveva battuto nella gara individuale. Una domenica invece davvero brutta per l’Italia, che è uscita a sorpresa con larghissimo anticipo. Al terzo posto ha concluso il Giappone, che ha superato la Francia con il punteggio di 45-29. In semifinali i nipponici avevano perso il derby asiatico con Hong Kong per 45-32, mentre i transalpini erano stato sconfitti dagli Stati Uniti per 45-38. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Scherma, cinque medaglie per gli azzurri da Hong Kong a Parigi
Leggi anche: Scherma, 72 azzurri pronti per la Coppa del Mondo: spada a Fujairah, sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e Parigi
Scherma, i fiorettisti azzurri deludono a Parigi. Vittoria per Hong Kong - Fa festa Hong Kong nella prova a squadre di fioretto maschile nella prestigiosa tappa di Coppa del Mondo a Parigi. oasport.it
Scherma, straripanti le fiorettiste azzurre ad Hong Kong! Terzo successo di fila in Coppa del Mondo - Le fiorettiste azzurre sbancano Hong Kong e conquistano la prima posizione nella gara a squadre valida per la tappa della Coppa ... oasport.it
Scherma: Coppa del Mondo, passano in nove fiorettisti azzurri al tabellone da 64 di Parigi - Nove fiorettisti azzurri calcheranno domani il sontuoso palcoscenico dello Stade Pierre de Coubertin nella giornata clou del CIP, il “Challenge International de Paris”. napolimagazine.com
Poker di podi in Coppa del Mondo di scherma! Piazza d’onore per Alberta Santuccio e Matteo Galassi nella spada a Fujairah, terzo posto per i fiorettisti Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi a Parigi. https://bit.ly/4sF79aE Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook
Poker di podi in Coppa del Mondo di scherma! Piazza d’onore per Alberta Santuccio e Matteo Galassi nella spada a Fujairah, terzo posto per i fiorettisti Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi a Parigi. bit.ly/4sF79aE @Federscherma x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.