Scherma gli spadisti azzurri si arrendono solo alla Svizzera e sono secondi a Fujairah
Gli spadisti italiani si confermano tra i protagonisti della Coppa del Mondo di spada a Fujairah, ottenendo un secondo posto complessivo dopo aver concluso le gare individuali di ieri con Alberta Santuccio e Matteo Galassi. La squadra azzurra dimostra costanza e determinazione, fermata solo dalla Svizzera nella fase finale. Un risultato che rafforza la posizione dell’Italia nel circuito internazionale di scherma.
Dopo il doppio secondo posto nelle due gare individuali di ieri con Alberta Santuccio e Matteo Galassi, l’Italia ne conquista un altro in quel di Fujairah nella tappa di Coppa del Mondo di spada. Questa volta è arrivato nella prova a squadre maschile con il quartetto azzurro composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Mencarelli. L’Italia si è arresa in finale solamente alla Svizzera con il punteggio di 45-24 in una sfida dominata dagli elvetici. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per gli azzurri, che si sono trovati subito sotto complice il 6-0 subito da Galassi contro Malcotti. 🔗 Leggi su Oasport.it
