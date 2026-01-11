Scherma giornata negativa per la sciabola femminile a Tunisi Battiston solo nona

La giornata a Tunisi, sede del Grand Prix 2025-2026 di scherma, si è conclusa con risultati deludenti per la sciabola femminile. Battiston si è classificata solo nona, segnando una giornata difficile per la squadra italiana. Un appuntamento che richiede analisi e riflessioni per migliorare le performance future.

Va in archivio una giornata molto complessa a Tunisi, città che ha ospitato questa settimana il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità sciabola. Non eccezionale la prestazione delle nostre ragazze, quasi tutte eliminate nelle prime battute del tabellone principale. La più brillante del lotto è stata Martina Battiston, abile a battere prima la rumena Amalia Covaliu per 15-10 e, successivamente, la giapponese Seri Ozaki all’ultima stoccata. La fine della corsa è arrivata agli ottavi, dove la nostra portacolori ha dovuto cedere il passo all’iberica Lucia Martin-Portogues, passata anche lei di un solo punto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, giornata negativa per la sciabola femminile a Tunisi. Battiston solo nona Leggi anche: Scherma: sei sciabolatrici raggiungono Battiston nel tabellone principale al Grand Prix di Tunisi Leggi anche: Scherma, i convocati per la Coppa del Mondo di sciabola: Curatoli e Battiston guidano gli azzurri ad Algeri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scherma, giornata negativa per la sciabola femminile a Tunisi. Battiston solo nona - Va in archivio una giornata molto complessa a Tunisi, città che ha ospitato questa settimana il Grand Prix 2025- oasport.it

Scherma: Sciabola, Grand Prix, ci sono sette azzurre per il tabellone principale a Tunisi - Sette atlete azzurre saranno protagoniste domenica nel tabellone principale della gara femminile nel Grand Prix di sciabola a Tunisi. napolimagazine.com

Mondiali di scherma: spada maschile e sciabola donne agli ottavi - La penultima giornata dei mondiali di scherma di Tbilisi è una giornata di transizione in vista del gran finale di domani quando si assegneranno gli ultimi titoli iridati. ansa.it

BRAVA FRANCESCA Il super sabato di scherma parte… con un podio di Palumbo a Hong Kong! L’azzurra arriva fino in finale e si aggiudica il secondo posto in Coppa del Mondo di fioretto femminile! La giornata continua con la spada a Fujairah e i fiorett - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.