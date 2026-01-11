Scherma giornata negativa per la sciabola femminile a Tunisi Battiston solo nona

La giornata a Tunisi, sede del Grand Prix 2025-2026 di scherma, si è conclusa con risultati deludenti per la sciabola femminile. Battiston si è classificata solo nona, segnando una giornata difficile per la squadra italiana. Un appuntamento che richiede analisi e riflessioni per migliorare le performance future.

Va in archivio una giornata molto complessa a Tunisi, città che ha ospitato questa settimana il Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità sciabola. Non eccezionale la prestazione delle nostre ragazze, quasi tutte eliminate nelle prime battute del tabellone principale.   La più brillante del lotto è stata Martina Battiston, abile a battere prima la rumena Amalia Covaliu per 15-10 e, successivamente, la giapponese Seri Ozaki all’ultima stoccata. La fine della corsa è arrivata agli ottavi, dove la nostra portacolori ha dovuto cedere il passo all’iberica Lucia Martin-Portogues, passata anche lei di un solo punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

