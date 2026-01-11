Scherma Bianchi e Lombardi concludono al terzo posto a Parigi

Durante la tappa di Parigi della Coppa del Mondo di fioretto maschile, gli atleti italiani Scherma, Bianchi e Lombardi hanno ottenuto un risultato di rilievo, chiudendo entrambi al terzo posto. La competizione si è svolta nello Stade Pierre de Coubertin, offrendo un palcoscenico prestigioso per gli atleti italiani che si sono distinti in una prova molto combattuta. Questo risultato sottolinea la crescita e la qualità del team italiano di fioretto.

Doppio podio per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi. Nella splendida cornice dello Stade Pierre de Coubertin, a salire sul gradino più basso sono Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, che concludono entrambi al terzo posto. A trionfare è stato l’americano Alexander Massialas, che ha superato con il punteggio di 15-10 in finale l’atleta di Hong Kong, Chun Yin Ryan Choi. Purtroppo Bianchi non ha potuto scendere in pedana in semifinal e, visto che ha concluso il suo quarto di finale con i crampi. Un’eroica vittoria quella arrivata contro il russo Pavel Puzankov all’ultima stoccata per 15-14. 🔗 Leggi su Oasport.it

