Scherma Bianchi e Lombardi concludono al terzo posto a Parigi

Doppio podio per l’Italia nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi. Nella splendida cornice dello Stade Pierre de Coubertin, a salire sul gradino più basso sono Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, che concludono entrambi al terzo posto. A trionfare è stato l’americano Alexander Massialas, che ha superato con il punteggio di 15-10 in finale l’atleta di Hong Kong, Chun Yin Ryan Choi. Purtroppo Bianchi non ha potuto scendere in pedana in semifinal e, visto che ha concluso il suo quarto di finale con i crampi. Un’eroica vittoria quella arrivata contro il russo Pavel Puzankov all’ultima stoccata per 15-14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Bianchi e Lombardi concludono al terzo posto a Parigi Leggi anche: Fioretto, doppio bronzo azzurro a Parigi: Bianchi e Lombardi sul podio mondiale Leggi anche: Coppa del Mondo di Fioretto Maschile, tutto azzurro il terzo gradino del podio: bronzo a Bianchi e Lombardi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scherma, Bianchi e Lombardi concludono al terzo posto a Parigi - Doppio podio per l'Italia nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi. oasport.it

