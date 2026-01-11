La trattativa tra Perugia e Padova per il centrocampista Giunti è attualmente in stand-by, con i rapporti tra le due società sospesi. Nel frattempo, il giocatore è disponibile e si trova in panchina, pronto a essere impiegato da Tedesco. La situazione resta in attesa di sviluppi, mentre le parti valutano le prossime mosse nel mercato.

Tra il Perugia e il Padova per il momento si sono interrotti i rapporti. E allora Giovanni Giunti torna a disposizione di Tedesco, almeno fino a quando non succederà qualcosa che cambierà la situazione. "Si è allenato benissimo. Ho parlato con lui e in questo momento è dentro – spiega l’allenatore biancorosso –. E’ un giocatore importante, ha tre anni di contratto con il Perugia, partirà dalla panchina. Il ragazzo è rimasto a casa quando c’erano dei rumors ma ora è tutto fermo e dunque rientra. Sono contento di allenarlo". Il mercato secondo Tedesco. "Io ho sempre detto che questa squadra con tre al massimo quattro ritocchi poteva ambire ad una salvezza tranquilla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scelte e mercato. Giunti, trattativa in fase di stallo. Il centrocampista in panchina

Leggi anche: Frattesi, fase di stallo sul centrocampista dell’Inter: il club guarda altrove. Le ultime

Leggi anche: Mercato Napoli, è assalto al centrocampista: trattativa improvvisa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Scelte e mercato. Giunti, trattativa in fase di stallo. Il centrocampista in panchina - E allora Giovanni Giunti torna a disposizione di Tedesco, almeno fino a quando non succederà qualcosa che cambierà la ... sport.quotidiano.net