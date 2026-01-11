Scatena una valanga mentre scia campionessa di mountain bike salva per un soffio | Ecco cos’è la trappola euristica

Ares Masip, campionessa catalana di mountain bike, condivide un episodio in cui, durante una discesa con gli sci, ha rischiato una valanga. Nel suo messaggio, spiega come si sia salvata per un soffio, evidenziando l’importanza di essere consapevoli delle trappole euristiche che possono influenzare le decisioni in situazioni di rischio. Un esempio di come le nostre scelte possano essere dettate da processi mentali inconsci, anche in contesti estremi.

“Oggi ho innescato una valang a”. Comincia così il lungo messaggio con cui Ares Masip, campionessa catalana di mountain bike, ha accompagnato un video che la riprende mentre, durante una discesa con gli sci, viene travolta dalla neve. La sportiva si trovava in zona Cim de l’Hortell a circa 2400 metri di altitudine, ad Andorra, quando, mentre era in pista, con un rischio di slavina 1-2, quindi non troppo alto, si è trovata in mezzo a una valanga. Masip racconta di aver fatto più volte quel tragitto negli ultimi giorni, tre volte solo nella stessa giornata. Proprio questo, spiega, l’ha portata a sottovalutare il pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

