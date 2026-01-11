Scarpinata di’ Granocchio la 37esima edizione è un successo

La 37ª edizione della Scarpinata di' Granocchio si è svolta con successo ad Agliana, consolidando il suo ruolo come appuntamento tradizionale del calendario podistico invernale toscano. Questa manifestazione, apprezzata per il suo percorso e l’atmosfera autentica, rappresenta un momento importante per gli appassionati di corsa nella regione, mantenendo viva una tradizione radicata nel territorio.

Agliana (Pistoia), 11 gennaio 2026 - La Scarpinata di' Granocchio continua a essere una delle prove più caratteristiche e identitarie del calendario podistico invernale toscano. Giunta alla sua 37ª edizione, la manifestazione organizzata ad Agliana dalla Podistica Misericordia Aglianese, in collaborazione con il Circolino Arci di San Niccolò e sotto l’egida Uisp, ha saputo ancora una volta richiamare numeri importanti e un entusiasmo contagioso. Sul percorso principale di km 13,200, riservato ai competitivi, e sulle distanze di km 8 e km 3 dedicate alla ludico-motoria, si sono presentati allo start circa 200 atleti competitivi e oltre 150 camminatori, dando vita a una mattinata di sport autentico, vissuto fino in fondo tra argini, strade bianche e tratti rurali che raccontano la storia agricola di questa terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

