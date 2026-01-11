Scappa perché senza patente Inseguito e denunciato dai militari

Un giovane di 19 anni è stato inseguito e successivamente fermato dai carabinieri di Cento, nella zona di Terre del Reno. Durante un controllo stradale, il ragazzo non si è fermato all’alt e ha proseguito la fuga, venendo infine denunciato. L’episodio si è verificato giovedì sera intorno alle 21, e rappresenta un esempio di come le forze dell’ordine intervengano per garantire la sicurezza sulla strada.

Non si ferma all'alt: inseguito, fermato e denunciato dai carabinieri 19enne. Intorno alle 21 di giovedì scorso, una pattuglia del nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Cento, impegnata in un controllo alla circolazione stradale in località "Dosso" di Terre del Reno, ha intimato l'alt ad una utilitaria. Il conducente, invece di fermarsi, ha subito spento i fari dell'auto ed ha accelerato la marcia dandosi alla fuga. Ne è subito scaturito un inseguimento protrattosi per circa dieci chilometri durante il quale il conducente a fari spenti, a forte velocità e con sorpassi azzardati, ha messo fortemente a rischio l'incolumità degli altri utenti della strada e degli stessi carabinieri che lo inseguivano.

