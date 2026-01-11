La Scandone Avellino chiude il girone d’andata affrontando in trasferta il Nuovo Basket Aquilano, domenica 11 gennaio alle ore 18 al Pala Angeli. Questa partita rappresenta l’ultimo impegno prima della pausa, offrendo l’opportunità di valutare lo stato di forma della squadra e di consolidare la posizione in classifica. Una sfida importante per concludere il primo ciclo della stagione con un risultato positivo.

Tempo di lettura: 3 minuti Ultimo atto del girone d’andata per la Scandone Avellino, impegnata, in trasferta, domenica 11 gennaio alle ore 18, sul parquet del Pala Angeli contro il Nuovo Basket Aquilano. Un confronto che arriva in un momento significativo della stagione: la Scandone è reduce dalla vittoria rigeneratrice contro Marigliano, mentre gli abruzzesi tornano in campo dopo la sconfitta interna contro Stella Azzurra Viterbo, ultimo match prima della pausa natalizia. Il Basket Aquilano si presenta a questo appuntamento con 10 punti in classifica, frutto di 5 vittorie e 7 sconfitte, un rendimento che fotografa una squadra capace di alternare buone prestazioni a passaggi a vuoto, ma sempre difficile da affrontare tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone, ultimo ostacolo del girone d’andata con Basket Aquilano

Leggi anche: Volley femminile, successi di Chieri e Novara nell’ultimo turno del girone d’andata

Leggi anche: Basket, sconfitta indolore per Trieste contro Wurzburg nell’ultimo match del Girone E di Champions League

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scandone, trasferta in Abruzzo - Ultimo atto del girone d’andata per la Scandone Avellino, impegnata, in trasferta, domenica 11 gennaio alle ore 18, sul parquet del Pala Angeli contro il Nuovo Basket Aquilano. irpinia24.it