Scandinavi | no navi attorno Groenlandia

I Paesi nordici hanno chiarito che non ci sono navi russe o cinesi attorno alla Groenlandia, smentendo le affermazioni di Donald Trump. La regione, strategicamente importante, rimane sotto stretta sorveglianza internazionale, senza evidenze di attività navali non autorizzate nelle acque circostanti. Questa precisazione contribuisce a mantenere la calma diplomatica e a chiarire la situazione nella zona, ribadendo l’attenzione condivisa sulla sicurezza e sulla stabilità dell’area.

