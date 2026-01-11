Scandinavi | no navi attorno Groenlandia
I Paesi nordici hanno chiarito che non ci sono navi russe o cinesi attorno alla Groenlandia, smentendo le affermazioni di Donald Trump. La regione, strategicamente importante, rimane sotto stretta sorveglianza internazionale, senza evidenze di attività navali non autorizzate nelle acque circostanti. Questa precisazione contribuisce a mantenere la calma diplomatica e a chiarire la situazione nella zona, ribadendo l’attenzione condivisa sulla sicurezza e sulla stabilità dell’area.
13.45 I Paesi nordici smentiscono Trump sulla presenza di navi russe e cinesi nell' area della Groenlandia. Lo riporta il Financial Times, citando diplomatici nordici con accesso ai briefing dell' intelligence Nato. Negli ultimi anni "non c'erano tracce di navi o sottomarini russi e cinesi" nell'area, dicono i funzionari. Così anche il ministro degli Esteri norvegese, Eide: "Non è corretto affermare che ci siano molte operazioni di Russia o Cina vicino alla Groenlandia. C'è attività nei nostri dintorni.Pochissimi lì". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: La Cina ritira le navi attorno a Taiwan
Leggi anche: Soldati, navi da guerra e aerei in Groenlandia: la Gran Bretagna tratta con l’Ue l’invio di truppe
Trump insiste sulla Groenlandia
Scandinavian Boats Italia (@ScandinavianBoatsItalia) - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.