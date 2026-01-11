Savonarola e il minidigiuno rappresentano un aspetto della sua figura complessa e controversa. Conosciuto come un riformatore, la sua azione si inserisce in un contesto storico ricco di tensioni e conflitti. Questo breve approfondimento mira a esplorare il ruolo e le motivazioni di Savonarola, analizzando le sue scelte e il suo impatto sulla storia, senza giudizi affrettati, ma con attenzione alle sfumature di un personaggio emblematico.

Girolamo Savonarola eroe, santo o furbacchione? Eroe senz’altro; fu lui e non i Medici a fermare il re di Francia Carlo VIII che mesi prima a Lucca aveva compiuto un autentico genocidio; santo non lo so, perche’ di santi non me ne intendo. Furbacchione senz’altro perchè, spinto dalla scomunica di Papa Borgia, volle dimostrare con la prova del fuoco che era lui l’Unto del Signore e non il Papa. Fu allestito quindi in piazza della Signoria, completamente gremita di fiorentini, un percorso di fuoco, circa 50 metri di carboni ardenti. Ma non fu lui ad andarci su; toccò al suo vice Domenico Buonvicini che si arrostì come un pollo allo spiedo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

