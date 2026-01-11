Sassoli | Schlein ' tenere vivo il suo ricordo lavorando per un' Europa più giusta'

Il 11 gennaio 2022 si è spento David Sassoli, figura di rilievo nel panorama politico europeo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il progetto di un'Europa più giusta. Elly Schlein ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il suo ricordo attraverso l'impegno quotidiano per rafforzare i valori e le istituzioni europee.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Quattro anni fa, l'11 gennaio 2022, ci lasciava David Sassoli. E quanto ci manca, in questo momento così difficile per il progetto europeo". Lo scrive sui social Elly Schlein, aggiungendo: "David credeva profondamente nell'Europa come bene comune, un'Europa che si metta a servizio delle persone più fragili come baluardo dei diritti, della democrazia e dell'eguaglianza. Ne conosceva al millimetro i limiti e i difetti, così come le irrinunciabili conquiste da proteggere". "Il suo sorriso, il suo garbo e la sua gentilezza mancano ogni giorno. Così come mancano la sua fermezza e il suo impegno nel ribadire la necessità di fare un salto in avanti nell'integrazione europea, oggi più indispensabile che mai, se non vogliamo rischiare di essere messi al margine da un quadro geopolitico in cui si moltiplicano i conflitti militari e commerciali e vi è un attacco frontale al diritto internazionale e al multilateralismo", prosegue la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

