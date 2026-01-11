Dopo la recente vittoria della Lazio contro il Verona, l'attenzione si concentra sulla corsa europea della squadra. Tuttavia, le dichiarazioni del tecnico Sarri hanno sollevato alcune tensioni tra il club e la società, evidenziando possibili divergenze interne. Questa situazione potrebbe influenzare il proseguo della stagione e il percorso verso obiettivi importanti per la Lazio.

La vittoria della Lazio sul campo del Verona ha rilanciato la squadra biancoceleste per quello che riguarda la lotta per un posto in Europa, ma ci sarebbero delle tensioni tra club e società. Tensione tra la Lazio e Maurizio Sarri (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo Enrico Camelio in casa Lazio ci sarebbe tensione tra la società e l’allenatore Maurizio Sarri. La società potrebbe essere stufa delle dichiarazioni di Maurizio Sarri che, nei giorni scorsi aveva sorpreso tutti affermando di non conoscere Ratkov. Il tecnico avrebbe voluto altri tipi di acquisti con calciatori decisamente più pronti (non sono una sorpresa i nomi riguardanti Loftus-Cheek e Raspadori). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sarri-Lazio, le dichiarazioni del tecnico creano tensione

Leggi anche: Inter Lazio, i convocati di Sarri: il tecnico ha sciolto le riserve su Romagnoli. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico biancoceleste

Leggi anche: Sarri Lazio, alta tensione a Formello. L’addio resta sul tavolo. Il tecnico ha dato un ultimatum alla società altrimenti sarà separazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Entropia biancoceleste; Sarri sul mercato della Lazio: Ho parlato con Fabiani e.... Poi la frecciatina sulla cessione di Castellanos; Lazio-Napoli 0-2, Sarri lancia l'allarme: La Lazio ha bisogno di giocatori importanti. Cessione Castellanos? Si poteva arrivarci pronti...; Lazio, Sarri: Non conosco Ratkov, con Guendouzi avrei voluto costruire il futuro. Episodi? Ho un giramento....

Sarri nel post partita: «Mi fa piacere la vittoria per la squadra e i tifosi! E’ una stagione difficile. Sui singoli…» - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 20a giornata contro il Verona. lazionews24.com