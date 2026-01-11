Sarri-Lazio le dichiarazioni del tecnico creano tensione
Dopo la recente vittoria della Lazio contro il Verona, l'attenzione si concentra sulla corsa europea della squadra. Tuttavia, le dichiarazioni del tecnico Sarri hanno sollevato alcune tensioni tra il club e la società, evidenziando possibili divergenze interne. Questa situazione potrebbe influenzare il proseguo della stagione e il percorso verso obiettivi importanti per la Lazio.
La vittoria della Lazio sul campo del Verona ha rilanciato la squadra biancoceleste per quello che riguarda la lotta per un posto in Europa, ma ci sarebbero delle tensioni tra club e società. Tensione tra la Lazio e Maurizio Sarri (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo Enrico Camelio in casa Lazio ci sarebbe tensione tra la società e l’allenatore Maurizio Sarri. La società potrebbe essere stufa delle dichiarazioni di Maurizio Sarri che, nei giorni scorsi aveva sorpreso tutti affermando di non conoscere Ratkov. Il tecnico avrebbe voluto altri tipi di acquisti con calciatori decisamente più pronti (non sono una sorpresa i nomi riguardanti Loftus-Cheek e Raspadori). 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Inter Lazio, i convocati di Sarri: il tecnico ha sciolto le riserve su Romagnoli. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico biancoceleste
Leggi anche: Sarri Lazio, alta tensione a Formello. L’addio resta sul tavolo. Il tecnico ha dato un ultimatum alla società altrimenti sarà separazione
Entropia biancoceleste; Sarri sul mercato della Lazio: Ho parlato con Fabiani e.... Poi la frecciatina sulla cessione di Castellanos; Lazio-Napoli 0-2, Sarri lancia l'allarme: La Lazio ha bisogno di giocatori importanti. Cessione Castellanos? Si poteva arrivarci pronti...; Lazio, Sarri: Non conosco Ratkov, con Guendouzi avrei voluto costruire il futuro. Episodi? Ho un giramento....
Sarri nel post partita: «Mi fa piacere la vittoria per la squadra e i tifosi! E’ una stagione difficile. Sui singoli…» - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 20a giornata contro il Verona. lazionews24.com
Sarri a Sky: "Alla Lazio tutti gli anni sembra l'anno zero" - Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida tra Verona e Lazio. lalaziosiamonoi.it
Verona-Lazio, Sarri: "È la stagione più difficile della mia carriera. Nuovi?..." - Il Comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara Hellas Verona- laziopress.it
#Sarri a Sky: “La vittoria Se hai visto la curva della #Lazio prima della partita, dare una soddisfazione a quella gente è tanta roba. #Taylor si inserirà più velocemente. Per noi è una stagione difficile, stiamo cercando di creare una base e siamo sulla strada gi x.com
Arriva un durissimo sfogo di MAURIZIO SARRI prima di Verona-Lazio. L'allenatore si presenta ai microfoni di DAZN e Sky Sport per le ormai classiche interviste pre-partita ma lo fa decisamente malvolentieri e non fa nulla per nasconderlo. "Essere qui in quest - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.