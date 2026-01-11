Sarri furioso in diretta prima di Verona-Lazio | È una violenza essere qui lo dirò a chi di dovere
Maurizio Sarri si è mostrato visibilmente contrariato durante un’intervista in diretta prima di Verona-Lazio, definendo la situazione una “violenza” per lui. Le sue parole riflettono il suo stato d’animo e la frustrazione nel dover affrontare questa occasione, esprimendo il desiderio di comunicare il proprio disagio a chi di competenza. Un momento che ha suscitato attenzione e riflessione sulla gestione delle interviste e delle pressioni nel calcio professionistico.
Maurizio Sarri visibilmente contrariato dall'intervista che ha dovuto fare in diretta prima di Verona-Lazio: "Per me è una violenza essere qui in questo momento". 🔗 Leggi su Fanpage.it
