Sarno padre accoltella il figlio durante litigio e gli perfora un polmone

A Sarno, un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo aver accoltellato il suo figlio 20enne durante un litigio. L'incidente ha causato una perforazione polmonare al giovane, attualmente ricoverato in ospedale e in condizioni non critiche. La vicenda è sotto indagine, e le autorità stanno accertando le dinamiche dell’accaduto.

Sarno, lite familiare degenera: padre accoltella il figlio al torace, giovane ricoverato - Un uomo di 50 anni avrebbe accoltellato il figlio al termine di un acceso diverbio avvenuto nella serata di giovedì, in via Mortaro, nel centro storico della città. agro24.it

Sarno, padre accoltella il figlio durante una lite in casa. Il 20enne ricoverato in ospedale: ha un polmone perforato x.com

