Sarno padre accoltella il figlio durante litigio e gli perfora un polmone

A Sarno, un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo aver accoltellato il suo figlio 20enne durante un litigio. L'incidente ha causato una perforazione polmonare al giovane, attualmente ricoverato in ospedale e in condizioni non critiche. La vicenda è sotto indagine, e le autorità stanno accertando le dinamiche dell’accaduto.

Un 50enne è stato denunciato a Sarno (Salerno): durante un litigio ha accoltellato il figlio 20enne; il ragazzo è ricoverato, non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

