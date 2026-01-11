Sanità e liste d' attesa l' annuncio | All' ospedale di Spoleto radiologia operativa fino alle 23 e anche il sabato pomeriggio

L'ospedale di Spoleto amplia i servizi di radiologia, con attività fino alle 23 e anche il sabato pomeriggio. La novità, annunciata da Stefano Lisci, consigliere regionale del Partito Democratico, mira a ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per garantire un’assistenza più tempestiva ai cittadini della zona.

