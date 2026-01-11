Sandro Campagna | Il gioco spumeggiante dell’Italia verrà fuori subiti gol evitabili

L’Italia ha iniziato gli Europei 2026 di pallanuoto maschile con una vittoria contro la Turchia, conclusa 19-8 a Belgrado. Sandro Campagna, commissario tecnico della nazionale, ha sottolineato che il gioco degli azzurri si svilupperà ulteriormente, evidenziando la necessità di evitare gol evitabili e migliorare la fase offensiva per esprimere il vero potenziale della squadra.

L'Italia ha debuttato con una scontata vittoria agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, sconfiggendo la modesta Turchia con il punteggio di 19-8 nella vasca di Belgrado. Francesco Condemi ha messo a segno quattro gol ed è risultato il migliore marcatore in occasione della prima prova della rassegna continentale, che proseguirà martedì 13 gennaio (ore 18.00) con il confronto contro la poco quotata Slovacchia. La prima fase a gironi si chiuderà poi giovedì con l'incrocio contro la Romania, poi si inizierà a fare sul serio Il CT Alessandro Campagna ha analizzato la prova attraverso i canali federali: " È stata la classica prima partita del torneo.

Europei di Belgrado. Il Ct Alessandro Campagna presenta l’Italia. Domenica 11 esordio del #7bello alla “Belgrade Arena” che alle 12:45 incontrerà la Turchia (diretta Rai Play e differita Rai Sport alle 16:30). “Ogni allenamento è stato svolto con grande attenzi - facebook.com facebook

