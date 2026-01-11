San Leucio il rilancio con la sfida della seta | Puntare sulla tradizione Rivedi la diretta streaming

San Leucio si prepara a celebrare i 250 anni dalla nascita della Real Colonia, con un programma dedicato alla tradizione della seta e ai progetti futuri. In occasione di questa ricorrenza, viene presentata una nuova fase di rilancio basata sull’eredità storica e sull’innovazione. La diretta streaming offrirà un’occasione per conoscere le iniziative che puntano a valorizzare il patrimonio leuciano e a sostenere lo sviluppo locale.

Seta, sogni, progetti. Stamattina sarà presentato il programma dell'Anno Leuciano, in occasione dei 250 anni dal primo atto che portò alla nascita della Real Colonia di San.

