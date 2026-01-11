San Fruttuoso pienone per la domenica pedonale | via Pendola tra giochi sport e laboratori

Domenica a San Fruttuoso ha registrato una partecipazione numerosa durante la giornata pedonale in via Pendola. L’evento, promosso dal Comune di Genova e dal Municipio Bassa Val Bisagno, ha visto cittadini di tutte le età impegnati in giochi, sport e laboratori. Questa iniziativa, già realizzata in altri quartieri e anche a Nervi, mira a promuovere spazi di socialità e aggregazione nel quartiere.

Grande partecipazione a San Fruttuoso per la domenica pedonale in via Pendola, un'iniziativa promossa dal Comune di Genova in collaborazione con il Municipio Bassa Val Bisagno, come già fatto in altri quartieri a fine 2025 e anche a Nervi questa settimana.Giochi, sport e laboratori in via.

