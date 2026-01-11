Sambenedettese-Gubbio 0-0 gli umbri colgono un pari amaro

Nella sfida tra Sambenedettese e Gubbio, terminata 0-0, i padroni di casa e gli ospiti si sono divisi un punto che lascia pochi stimoli. Gli umbri, in particolare, ottengono un risultato che può essere considerato amaro, dato il pareggio senza reti. Una partita che, ancora una volta, ha offerto poche emozioni e molte domande, lasciando entrambe le squadre in attesa di risposte più concrete nel prosieguo del campionato.

Gubbio, 11 gennaio 2026 – Si cercavano risposte, per l'ennesima volta, e per l'ennesima volta sono arrivate a metà. Il Gubbio porta a casa un punto che ai fini della classifica è (quasi) ininfluente e lascia l'amaro in bocca, dopo una prestazione in cui la squadra non ha mai affondato veramente il colpo. Il primo tempo offre due squilli a testa. Al 20° Piccoli calcia da fuori senza impensierire Krapikas, nove minuti dopo è Tommasini che ci prova da fuori ma Orsini risponde presente. Al 38° il colpo di testa di Rosaia finisce debole e centrale, poco dopo la girata in area di Dalmazzi termina fuori.

