Salerno il Movimento Centralità Familiare dell' ambasciatore Davide Vinciprova sosterrà il sì al referendum per la riforma della giustizia

Il Movimento Centralità Familiare di Salerno, guidato dall'ambasciatore Davide Vinciprova, ha annunciato il proprio sostegno al “sì” al referendum sulla riforma della giustizia, previsto per marzo 2026. La decisione riflette l'importanza di un intervento che mira a migliorare l'efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario italiano. La posizione del movimento si inserisce nel contesto di un dibattito cruciale per il futuro del nostro paese.

Il Movimento Centralità Familiare (MCF) ha ufficializzato la propria posizione nel sostenere il Sì al prossimo referendum sulla giustizia, previsto per Marzo 2026. Una scelta che il movimento definisce “un passo necessario per tutelare le famiglie e promuovere un sistema giudiziario più equo e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

